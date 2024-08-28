Агент Сафонов высказался о работе Станковича на старте текущего сезона

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал работу нового главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на старте текущего сезона.

«По сравнению с прошлым сезоном, работа Станковича впечатляет! Он сам уверен в себе и эту уверенность передаёт игрокам – это очень важно. Посмотрите, какая у него ротация, очень логичные замены. Игроки видят, что Станкович выкладывается, и тоже стараются, пытаются ответить ему», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Деян Станкович стал главным тренером красно-белых этим летом. Станкович повторил достижение легендарного тренера «Спартака» Олега Романцева в 1989 году, одержав четыре крупные победы у руля красно-белых в первых семи играх нового сезона.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков после шести матчей. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Локомотив», в активе которого 15 очков.