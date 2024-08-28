Романо: у «Челси» четыре варианта на позицию нападающего

Руководство лондонского «Челси» рассматривает четыре варианта на позицию нападающего. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, руководители «синих» желают укрепить позицию форварда до конца трансферного окна. Приоритетной опцией называют нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, остальные кандидаты пока не разглашаются.

Этим летом лондонский «Челси» приобрёл уже 12 новых игроков, потратив на них около € 270 млн. В нынешнем сезоне «Челси» провёл два матча в английской Премьер-лиге. В 1-м туре «синие» уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:2. Во 2-м туре «синие» на выезде разгромили «Вулверхэмптон» со счётом 6:2. На данный момент команда из Лондона занимает восьмое место в турнирной таблице.