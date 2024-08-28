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Рашид Рахимов прокомментировал победу «Рубина» в матче Кубка России с «Факелом»

Рашид Рахимов прокомментировал победу «Рубина» в матче Кубка России с «Факелом»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе своей команды в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Факелом» (2:0).

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Кузнецов – 41'     0:2 Шабанхаджай – 84'    

«Ребята заслужили победу и показали очень хороший футбол. Я увидел у команды запредельную самоотдачу. Те ребята, которые мало играют, вышли и доказали свою состоятельность, показав, что они конкурентоспособны. У них очень многое получалось», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров в группе D «Рубин» набрал шесть очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 0 очков в активе, воронежцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Зенит». В матче 1-го тура казанцы выиграли у «Акрона», а во 2-м туре уступили «Зениту».

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