Рашид Рахимов прокомментировал победу «Рубина» в матче Кубка России с «Факелом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе своей команды в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Факелом» (2:0).

«Ребята заслужили победу и показали очень хороший футбол. Я увидел у команды запредельную самоотдачу. Те ребята, которые мало играют, вышли и доказали свою состоятельность, показав, что они конкурентоспособны. У них очень многое получалось», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров в группе D «Рубин» набрал шесть очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 0 очков в активе, воронежцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Зенит». В матче 1-го тура казанцы выиграли у «Акрона», а во 2-м туре уступили «Зениту».

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