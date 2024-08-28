Агаларов реализовывал пенальти, Абена опасно сыграл против Алибекова. Яркие фото

28 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершился матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

На 14-й минуте нападающий махачкалинской команды Гамид Агаларов открыл счёт во встрече, реализовав 11-метровый удар. Этот гол стал единственным в матче.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.