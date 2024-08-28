«Ждал этого момента много дней». Ольмо отреагировал на гол в дебютном матче за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Даниэль Ольмо высказался о дебютном голе в первом матче за новый клуб. Его гол на 82-й минуте игры 3-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1) принёс каталонцам победу.

«Хочу посвятить свой гол своей семье. Лучшего способа дебютировать не существует. Чувствую себя очень хорошо. Я был готов играть и ждал этого момента много дней.

Всегда стараюсь забивать голы или создавать моменты. Я атакующий игрок, могу играть везде, куда меня поставит тренер. С момента моего трансфера с нетерпением ждал своего дебюта. Чувствовал себя очень хорошо физически на поле. Мы не побеждали на этом стадионе уже много лет, и мы очень рады», — приводит слова Ольмо из послематчевого интервью Barca Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

К каталонцам Ольмо присоединился в августе, перейдя из немецкого «Ред Булл Лейпциг». Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн. Ольмо в прошлом сезоне сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

После этой победы «Барселона» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Райо Вальекано» имеет в своём активе четыре очка и находится на восьмом месте.

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