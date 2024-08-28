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Николич обратился к болельщикам ЦСКА по случаю 113-летия клуба

Николич обратился к болельщикам ЦСКА по случаю 113-летия клуба
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич обратился к болельщикам красно-синих после победы в матче Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 87'     0:2 Круговой – 90+7'    

«Поздравляю с днём рождения клуба всех его болельщиков, фанатов и сотрудников! 113 лет — это большая дата. Мы все гордимся тем, что работаем в клубе с такими традициями и историей. Сегодняшняя игра закончилась ровно в 19:11, то есть в год основания ПФК ЦСКА, что очень символично. Также уверен, что сегодня мы неслучайно победили в комплекте чёрного цвета, ведь он посвящён нашим фанатам! Хочу сказать большое спасибо всем, кто пришёл поддержать нас на стадионе. Очень приятно видеть фанатов и болельщиков на трибунах», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, во вторник, 27 августа, московскому ЦСКА исполнилось 113 лет.

После трёх матчей в группе С ЦСКА набрал пять очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Ахмата» три очка в активе, грозненцы занимают третью строчку. Лидирует «Краснодар». В матче 1-го тура армейцы проиграли «Краснодару», а во 2-м туре по пенальти уступили «Пари НН». Действующим обладателем трофея является «Зенит».

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