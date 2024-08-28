Ханс-Дитер Флик высказался о волевой победе «Барселоны» в игре с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе сине-гранатовых над «Райо Вальекано» (2:1) в матче 3-го тура Ла Лиги.

«Первый тайм матча прошёл не так хорошо, как мы хотели. Мы недостаточно хорошо прессинговали и действовали не очень хорошо с мячом. Во втором тайме игра исправилась, мы смотрелись намного лучше. Я думаю, что мы добились заслуженной и справедливой победы. Мы хорошо защищались, но не идеально. «Райо» — очень хорошая команда, и у них очень быстрые игроки.

Марк Берналь получил травму. Она выглядит не очень хорошо. Я хочу послать ему поддержку, потому что он здорово смотрелся и не заслужил такого повреждения. А вот с Педри всё в порядке, у него небольшой ушиб», – приводит слова Флика из послематчевого интервью Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter).

После этой победы «Барселона» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Райо Вальекано» имеет в своём активе четыре очка и находится на восьмом месте.

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде: