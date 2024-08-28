Экс-защитник «Спартака» Жиго близок к продолжению карьеры в Серии А

Защитник французского «Марселя» Самуэль Жиго, ранее выступавший в составе московского «Спартака, может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Маттео Маретто в соцсетях, футболист с большей долей вероятности продолжит карьеру в «Лацио». Клубы договорились о трансфере, теперь римлянам предстоит согласовать контракт с самим игроком.

Напомним, Жиго выступал в составе «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период центральный защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

В минувшем сезоне Жиго принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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