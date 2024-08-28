Круговой отреагировал на свой первый гол в составе ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал свой первый гол в футболке красно-синих в матче Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:0).

«Рабочий первый гол получился. Поздравляю всех с тяжёлой и очень важной победой на выезде. Спасибо за поздравления», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Круговой присоединился к ЦСКА этим летом на правах свободного агента. В новом сезоне Данил провёл восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Напомним, после трёх матчей в группе С Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА набрал пять очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Ахмата» три очка в активе, грозненцы занимают третью строчку.

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