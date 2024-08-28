Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой отреагировал на свой первый гол в составе ЦСКА

Круговой отреагировал на свой первый гол в составе ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал свой первый гол в футболке красно-синих в матче Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 87'     0:2 Круговой – 90+7'    

«Рабочий первый гол получился. Поздравляю всех с тяжёлой и очень важной победой на выезде. Спасибо за поздравления», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Круговой присоединился к ЦСКА этим летом на правах свободного агента. В новом сезоне Данил провёл восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Напомним, после трёх матчей в группе С Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА набрал пять очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Ахмата» три очка в активе, грозненцы занимают третью строчку.

Материалы по теме
ЦСКА забил редкий для футбола гол. Замены Николича перевернули игру с «Ахматом». Видео
ЦСКА забил редкий для футбола гол. Замены Николича перевернули игру с «Ахматом». Видео

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android