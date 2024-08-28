Деян Станкович высказался о бурных реакциях на решения арбитра во время матча Кубка России

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о бурных реакциях на решения арбитра во время матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1).
— Вы много реагировали на решения арбитра. Сформировалась одна претензия на этот счёт?
— Нет, это матч, игра, живые эмоции. Здесь нет ничего такого, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».
Отметим, это поражение прервало беспроигрышную серию из восьми игр в текущем сезоне.
После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).
После шести матчей РПЛ подопечные Станковича занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
Футболисты «Спартака» посетили матч Единой лиги: