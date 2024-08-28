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Деян Станкович высказался о бурных реакциях на решения арбитра во время матча Кубка России

Деян Станкович высказался о бурных реакциях на решения арбитра во время матча Кубка России
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о бурных реакциях на решения арбитра во время матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

— Вы много реагировали на решения арбитра. Сформировалась одна претензия на этот счёт?

— Нет, это матч, игра, живые эмоции. Здесь нет ничего такого, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Отметим, это поражение прервало беспроигрышную серию из восьми игр в текущем сезоне.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).

После шести матчей РПЛ подопечные Станковича занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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