Генич отреагировал на дебютный гол чемпиона Европы Дани Ольмо в первой игре за «Барселону»

46-летний российский футбольный журналист и комментатор Константин Генич высказался о дебютном голе полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Даниэля Ольмо в его первом матче за новый клуб. Напомним, гол Ольмо на 82-й минуте игры 3-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1) принёс каталонцам победу.

«Ольмо красавчик!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

К каталонцам Ольмо присоединился в августе, перейдя из немецкого «Ред Булл Лейпциг». Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн. Ольмо в прошлом сезоне сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

После этой победы «Барселона» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Райо Вальекано» имеет в своём активе четыре очка и находится на восьмом месте.

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