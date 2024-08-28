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Стало известно, когда Александр Головин сможет вернуться на поле

Стало известно, когда Александр Головин сможет вернуться на поле
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин близок к восстановлению от травмы.

Как сообщает L'Équipe, вероятность того, что россиянин сможет принять участие в следующем матче «Монако» с «Лансом», возросла в последние дни. Отмечается, что во вторник, 27 августа, Головин тренировался с командой без каких-либо ограничений.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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