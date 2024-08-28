Гарри Кейн назвал своё лучшее решение в жизни

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал о своём лучшем решении в жизни.

«Стать частью «Баварии» — это лучшее решение в моей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом тут. Я хочу развить успех прошлого сезона, но важно взять и трофеи. Мы должны побеждать как команда», — приводит слова Кейна derbyderbyderby.it.

31-летний английский нападающий Гарри Кейн перешёл в мюнхенскую «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 95 млн. В сезоне-2023/2024 форвард провёл за немецкий клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 12 результативных передач.

В следующем матче «Бавария» сыграет в Мюнхене с «Фрайбургом» в рамках Бундеслиги.

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