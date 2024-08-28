Криштиану Роналду дал оценку выступлению сборной Португалии на Евро-2024

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы – 2024.

«Результат не тот, который мы хотели. Португалия была нацелена на титул. Турнир для нас получился средним. Мы извлекли урок из этого выступления. Нужно верить, что на следующих больших турнирах сборная выступит успешнее», — приводит слова Роналду A Bola.

Напомним, сборная Португалии дошла до четвертьфинала Евро-2024, где в серии пенальти проиграла сборной Франции.

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 45 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с саудовским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Роналду в отпуске играет с детьми: