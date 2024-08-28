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Новичок «Зенита» Гонду опубликовал пост, обратившись к бывшему клубу

Новичок «Зенита» Гонду опубликовал пост, обратившись к бывшему клубу
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Новоиспечённый нападающий «Зенита» Лусиано Гонду обратился к бывшему клубу «Аргентинос Хуниорс» с прощальным сообщением.

«Cегодня я должен попрощаться с этим великим клубом, как и «Аргентинос Хуниорс». С самого начала все меня приветствовали наилучшим образом и заставили меня чувствовать себя очень хорошо. Я хочу поблагодарить каждого из людей, которые помогали мне расти: товарищей по команде, тренерский штаб, медицинский персонал, всех сотрудников и, конечно же, всех этих замечательных болельщиков. Обнимаю, спасибо вам большое за всё и знайте, что я всегда буду поддерживать вас на расстоянии», — написал Гонду на своей странице в социальных сетях.

Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн.

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