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Станкович объяснил, почему заменил Виллиана Жозе в перерыве игры с махачкалинским «Динамо»

Станкович объяснил, почему заменил Виллиана Жозе в перерыве игры с махачкалинским «Динамо»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал замену нападающего красно-белых Виллиана Жозе в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

«Почему принял решение заменить Виллиана Жозе? Согласен, что его данные могли нам помочь. Но в первом тайме этого не случилось, поэтому я произвел замену», — приводит слова Станковича официальный сайт «Спартака».

Этим летом «Спартак» объявил о трансфере Виллиана Жозе из «Бетиса». В составе красно-белых он провёл пять игр и не отметился результативными действиями.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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