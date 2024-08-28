Станкович объяснил, почему заменил Виллиана Жозе в перерыве игры с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал замену нападающего красно-белых Виллиана Жозе в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1).

«Почему принял решение заменить Виллиана Жозе? Согласен, что его данные могли нам помочь. Но в первом тайме этого не случилось, поэтому я произвел замену», — приводит слова Станковича официальный сайт «Спартака».

Этим летом «Спартак» объявил о трансфере Виллиана Жозе из «Бетиса». В составе красно-белых он провёл пять игр и не отметился результативными действиями.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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