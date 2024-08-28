Игорь Семшов назвал исторической победу «Динамо» Мх над «Спартаком» в Кубке России

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов отреагировал на победу махачкалинского «Динамо» над московским «Спартаком» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Ребята из Махачкалы выстояли, хотя в первом тайме был вязкий футбол. Видели, что из обороны «Спартак» с трудом выходил. Во втором тайме «красно‑белые» добавили, «Динамо» оборонялось, для клуба из Дагестана это историческая победа… Давид Волк молодец, пару классных сейвов сделал. Сильный вратарь, мне он нравится», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).

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