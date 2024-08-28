Флик высказался об удачном дебюте Ольмо за «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал дебют новичка команды Даниэля Ольмо, вышедшего на замену в матче 3-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (2:1). Игрок отметился забитым мячом на 82-й минуте встречи.

«В начале второго тайма мы были хороши. Главная причина этого — вышедший на поле Дани Ольмо. Он очень хорошо справляется с мячом и в прессинге без мяча. Сделал разницу во второй части матча», — приводит слова Флика Infobae.

К каталонцам Ольмо присоединился в августе, перейдя из немецкого «Ред Булл Лейпциг». Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн. Ольмо в прошлом сезоне сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

После этой победы «Барселона» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Райо Вальекано» имеет в своём активе четыре очка и находится на восьмом месте.

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