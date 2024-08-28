Заур Тедеев обратился к игрокам «Акрона» в раздевалке после победы над «Зенитом»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поблагодарил игроков своей команды после завершения домашнего матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом», в котором красно-чёрные одержали победу в серии пенальти (1:1, 5:4 пен.).

«Мы увидели на поле настоящую команду, и увидели за футбольным полем тоже команду. Я видел, как каждый переживал – я это видел. Вы очень достойны. Вы достойные сыны, во-первых, своих родителей, потому что то, что вы сегодня делали – я уверен, вами гордиться будет каждый ваш старший. Вот это самое главное достижение в жизни, потому что вы сегодня отдали себя на все 200% на футбольном поле. Вы сегодня истинные профессионалы, люди, которые знают, что можно играть против абсолютно любой команды.

Да, это «Зенит», да, это великая команда. Но сегодня вы сделали определённый шаг вперёд. Я надеюсь, что этот шаг поможет каждому из вас поверить друг в друга. Вот что сегодня нам малость не хватает – это вера друг в друга! И я уверен, что такие матчи приблизят нас к заветной цели! Потому что мы должны становиться сильней, мы обязаны становиться сильней! Потому что то, что вы делаете в тренировочном процессе, то, как вы относитесь к делу – это не может остаться незамеченным Господом!

Поэтому я вас очень благодарю, парни, вы сегодня сделали громаднейшую работу, вы сегодня сделали правильную работу, и вы сегодня добились этой абсолютно заслуженной победы! Не могли мы сегодня проигрывать никаким образом, потому что мы были во многих эпизодах намного сильней! И вот это самое главное! Я вас безумно благодарю, вы большие молодцы!

Завтра выходной», – сказал Тедеев на видео, опубликованном пресс-службой «Акрона».

После трёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Акрон» с пятью очками занимает третье место в группе D, уступая два очка «Зениту» и одно казанскому «Рубину, и опережая на пять очков вворонежский „Факел“.