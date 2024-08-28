Мануэль Нойер ответил на вопрос об уходе из «Баварии»

38-летний вратарь, капитан мюнхенской «Баварии», чемпион мира 2014 года Мануэль Нойер ответил на вопрос об уходе из клуба.

«На данный момент я хорошо чувствую себя. Также мне кажется, что моей игрой довольны. Я не собираюсь покидать клуб в конце сезона. И не начинаю сезон с мыслью о том, что в июне всё закончится», — приводит слова Нойера немецкое издание Kicker.

Напомним, вратарь недавно объявил о том, что заканчивает карьеру в немецкой сборной. Мануэль Нойер провёл 124 игры за сборную Германии, свой дебют в национальной команде он совершил в 2009 году. В «Баварии» выступает с 2011 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего немецкого футболиста составляет € 4 млн.