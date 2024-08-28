Легенда «Баварии» Маттеус назвал главную проблему немецкого клуба в текущем сезоне

Экс-защитник сборной Германии, рекордсмен по количеству проведённых матчей в её составе Лотар Маттеус в своей колонке высказался о том, что мешает клубу выступать стабильно.

«Оборона была и остается ахиллесовой пятой «Баварии». После того как клуб отдал Маттейса де Лигта, руководство снова стало искать преемника Давида Алабы. Для меня это обвинение в том, что этот лидер отсутствует. Лидер должен иметь четкое представление о себе и должен быть признан командой. У клуба большие планы, и сейчас дела идут с того места, на котором они остановились в прошлом сезоне», — приводит слова Sky Sport Germany.

Напомним, нынешний сезон мюнхенцы начали с трёх побед (3:0 со «Сваровски Тироль», 4:0 с «Ульм 1846», 3:2 с «Вольфсбург»).