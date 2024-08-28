Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде охарактеризовал аргентинского новичка «Зенита» Гонду

Хуан Инсаурральде, защитник «Сармьенто», в 2012-2015 годах игравший за «Спартак», высказался о переходе Лусиано Гонду из «Аргентинос Хуниорс» в «Зенит».

«Лучо Гонду — прекрасный футболист и отличный человек, который явно ещё не достиг своего профессионального потолка. Для меня было удовольствием играть и делить раздевалку вместе с ним в «Сармьенто», где Лусиано прошёл путь от молодёжки до основы.

Он отличный нападающий. Очень разносторонний девятый номер. Помимо уверенной игры головой, Гонду отличает качественная работа с мячом и мобильность. Для меня он уже состоявшийся форвард без явных слабых мест. Желаю ему всего наилучшего в «Зените». Не сомневаюсь, что Гонду способен добиться успеха в России», — сказал Инсаурральде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в 2023 году Инсаурральде и Гонду вместе играли в составе «Сармьенто».

Соглашение «Зенита» с аргентинским футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон. В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн.