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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес впервые в своей карьере сделал хет-трик

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес впервые в своей карьере сделал хет-трик
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31-летний бразильский футболист, хавбек турецкого клуба «Фенербахче» Фред Родригес в дебютном матче сезона оформил хет-трик.

Турция — Суперлига . 3-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Ризеспор
Ризе
Окончен
0 : 5
Фенербахче
Стамбул
0:1 Фред – 16'     0:2 Джеко – 53'     0:3 Фред – 61'     0:4 Фред – 64'     0:5 Аликулов – 67'    

«Фенербахче» в 3-м туре Суперлиги разгромил «Ризеспор» со счетом 5:0 в гостях. Фред забил три гола в своём первом матче, вернувшись после травмы. В этой игре он забил голы на 15-й, 60-й и 64-й минутах, сделав хет-трик впервые в своей карьере.

Напомним, перед началом сезона-2023/2024 бразилец перешёл в турецкий клуб из «Манчестер Юнайтед», где выступал с лета 2018 года. За пять лет, проведённых в клубе, Фред принял участие в 213 матчах, забил 13 мячей и отдал 19 результативных передач. Контракт с «Фенербахче» рассчитан до 30 июня 2027 года. Стоимость хавбека, по данным Transfermarkt, составляет € 17 млн.

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