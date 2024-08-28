Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес впервые в своей карьере сделал хет-трик

31-летний бразильский футболист, хавбек турецкого клуба «Фенербахче» Фред Родригес в дебютном матче сезона оформил хет-трик.

«Фенербахче» в 3-м туре Суперлиги разгромил «Ризеспор» со счетом 5:0 в гостях. Фред забил три гола в своём первом матче, вернувшись после травмы. В этой игре он забил голы на 15-й, 60-й и 64-й минутах, сделав хет-трик впервые в своей карьере.

Напомним, перед началом сезона-2023/2024 бразилец перешёл в турецкий клуб из «Манчестер Юнайтед», где выступал с лета 2018 года. За пять лет, проведённых в клубе, Фред принял участие в 213 матчах, забил 13 мячей и отдал 19 результативных передач. Контракт с «Фенербахче» рассчитан до 30 июня 2027 года. Стоимость хавбека, по данным Transfermarkt, составляет € 17 млн.