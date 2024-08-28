Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес впервые в своей карьере сделал хет-трик
Поделиться
31-летний бразильский футболист, хавбек турецкого клуба «Фенербахче» Фред Родригес в дебютном матче сезона оформил хет-трик.
Турция — Суперлига . 3-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Ризеспор
Ризе
Окончен
0 : 5
Фенербахче
Стамбул
0:1 Фред – 16' 0:2 Джеко – 53' 0:3 Фред – 61' 0:4 Фред – 64' 0:5 Аликулов – 67'
«Фенербахче» в 3-м туре Суперлиги разгромил «Ризеспор» со счетом 5:0 в гостях. Фред забил три гола в своём первом матче, вернувшись после травмы. В этой игре он забил голы на 15-й, 60-й и 64-й минутах, сделав хет-трик впервые в своей карьере.
Напомним, перед началом сезона-2023/2024 бразилец перешёл в турецкий клуб из «Манчестер Юнайтед», где выступал с лета 2018 года. За пять лет, проведённых в клубе, Фред принял участие в 213 матчах, забил 13 мячей и отдал 19 результативных передач. Контракт с «Фенербахче» рассчитан до 30 июня 2027 года. Стоимость хавбека, по данным Transfermarkt, составляет € 17 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 августа 2024
-
08:15
-
08:00
-
07:10
-
06:33
-
05:45
-
05:22
-
05:07
-
04:36
-
04:32
-
04:28
-
04:20
-
04:02
-
03:43
-
03:06
-
02:57
-
02:31
-
02:30
-
02:23
-
02:20
-
02:17
-
01:53
-
01:45
-
01:19
-
01:13
-
01:01
-
00:55
-
00:45
-
00:41
-
00:33
-
00:33
-
00:28
-
00:26
-
00:18
-
00:15
-
00:05