Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: Гонду способен вписать своё имя в историю «Зенита»

Аргентинский экс-защитник московского «Спартака» и защитник «Сармьенто» Хуан Инсаурральде прокомментировал трансфер своего бывшего одноклубника 23-летнего нападающего Лусиано Гонду из «Аргентинос Хуниорс» в петербургский «Зенит».

«Меня немного удивило включение Гонду в состав сборной Аргентины на Олимпийские игры во Франции. Но и там он себя хорошо проявил. Думаю, на Олимпиаде на него и обратил внимание «Зенит». Считаю, это отличный вариант для Лучо. Надеюсь, он и в России оправдает ожидания. У него есть все качества для того, чтобы вписать своё имя в историю «Зенита», — сказал Инсаурральде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее официальный телеграм-канал «Зенита» объявил о подписании контракта с аргентинским форвардом Лусиано Гонду. Соглашение с игроком рассчитано на четыре года и имеет опцию продления ещё на один сезон.