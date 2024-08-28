Роналду забил со штрафного, Хачанов уступил с рекордом на US Open — 2024. Главное к утру
Португальский форвард Криштиану Роналду отметился забитым мячом со штрафного и результативным пасом в матче чемпионата Саудовской Аравии, российский теннисист Карен Хачанов установил рекорд продолжительности матча на US Open, но проиграл в первом круге, московский «Спартак» уступил на своём поле махачкалинскому «Динамо» в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол со штрафного и ассист Роналду помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фейху».
- Установлен новый рекорд продолжительности матча на турнире US Open среди мужчин.
- «Спартак» дома проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче Кубка России.
- «Рубин» в гостях обыграл «Факел» в матче Кубка России.
- Хачанов проиграл Эвансу в матче первого круга Открытого чемпионата США.
- Даниил Медведев с победы стартовал на турнире US Open.
- Мирра Андреева вышла во второй круг US Open — 2024.
- «Барселона» одержала волевую победу над «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги.
- Диана Шнайдер вышла во второй круг US Open — 2024, уступив сопернице всего один гейм.
- Елена Рыбакина одержала победу на старте US Open — 2024.
- US Open — 2024, мужчины: результаты 2-го игрового дня, сетка соревнований.
- US Open — 2024, женщины: результаты 2-го игрового дня, сетка соревнований.
- Андрей Пуляев победил Лиама Андерсона и получил контракт в UFC.
- «Зальцбург» победил «Динамо» Киев в раунде плей-офф и вышел в общий этап Лиги чемпионов.
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