Роналду забил со штрафного, Хачанов уступил с рекордом на US Open — 2024. Главное к утру

Португальский форвард Криштиану Роналду отметился забитым мячом со штрафного и результативным пасом в матче чемпионата Саудовской Аравии, российский теннисист Карен Хачанов установил рекорд продолжительности матча на US Open, но проиграл в первом круге, московский «Спартак» уступил на своём поле махачкалинскому «Динамо» в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».