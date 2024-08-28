Игрок «Динамо» Мх Глушков рассказал, как узнал о рождении детей после матча со «Спартаком»

Футболист «Динамо» Махачкала Никита Глушков высказался о том, как узнал о рождении детей после матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:0).

«Первая мысль, когда мне после матча со «Спартаком» сказали, что у меня родилась двойня, — радость. В раздевалке мне начали хлопать, я подумал, из-за того, что хорошо сыграл, а оказалось, что супруга родила. Пустил слезу, когда мне рассказали. Думаю, когда детей увижу, пущу опять», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).