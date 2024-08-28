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«Насьональ» сообщил о смерти Искьердо, потерявшего сознание в матче Кубка Либертадорес

«Насьональ» сообщил о смерти Искьердо, потерявшего сознание в матче Кубка Либертадорес
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27-летний уругвайский футболист, защитник клуба «Насьональ» Хуан Искьердо скончался.

«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах футбольный клуб «Насьональ» объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам.

Весь «Насьональ» оплакивает его невосполнимую утрату.

Хуан, ты будешь с нами навсегда», — написала пресс-служба клуба «Насьональ» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Искьердо заменил Себастьяна Коутса в уругвайском клубе в перерыве матча с «Сан-Паулу» 22 августа. На 84-й минуте защитник упал на землю без сознания из-за нерегулярного сердцебиения. Искьердо был доставлен в больницу Альберта Эйнштейна. В заявлении больницы, опубликованном поздно вечером во вторник, говорится, что у Искьердо была остановка дыхания, связанная с сердечной аритмией.

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