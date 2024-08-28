Игрок «Динамо» Мх Глушков: приятно побеждать «Спартак», в детстве всегда болел против него

Футболист «Динамо» Махачкала Никита Глушков высказался о победе в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

«Игра со «Спартаком» особенная для любого футболиста в России. Это большой клуб, с ним всегда приятно играть, а тем более обыгрывать. Я, конечно, уважаю их игроков, но в детстве всегда болел против «Спартака», потому что из Санкт-Петербурга, — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).