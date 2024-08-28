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Расписание матчей Кубка России 28 августа

Расписание матчей Кубка России 28 августа
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Сегодня, 28 августа, пройдут матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Кубка России 28 августа (время — московское):

15:00. Группа В. «Оренбург» — «Ростов»;
17:15. Группа С. «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»;
19:30. Группа А. «Динамо» Москва — «Крылья Советов»;
19:30. Группа В. «Локомотив» — «Химки».

В турнирной таблице группы А первое место занимает махачкалинское «Динамо», в группе В на первой строчке расположился московский «Локомотив», в квартете С — «Краснодар», а в группе D — санкт-петербургский «Зенит».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Календарь Кубка России
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