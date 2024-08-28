Полузащитник «Спартака» Маркиньос: Черчесов — один из лучших тренеров, с кем я работал

Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос назвал Станислава Черчесова одним из лучших тренеров, с которыми он когда-либо работал. Сейчас Черчесов возглавляет сборную Казахстана, ранее он тренировал венгерский «Ференцварош».

«Черчесов — отличный тренер, который сильно повлиял на меня как на игрока. Он помог мне вырасти технически. Я бы сказал, что это один из лучших тренеров, с кем я работал. С «Ференцварошем» он выиграл много всего», — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

3 августа «Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша». Контракт с бразильским футболистом рассчитан на три года. Он выступал за «Ференцварош» с 2022 года. В минувшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за венгерский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.