Сегодня, 28 августа, пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Расписание матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов 28 августа (время московское):
19:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Динамо» З (Хорватия) (0:3);
22:00. «Славия» П (Чехия) – «Лилль» (Франция) (0:2);
22:00. «Слован» Бр (Словакия) – «Мидтьюлланн» (Дания) (1:1);
22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Будё-Глимт» (Норвегия) (1:2).
Согласно новым правилам количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале испанский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.