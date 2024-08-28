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«Оренбург» — «Ростов»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

«Оренбург» — «Ростов»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 28 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и «Ростов». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Оренбурге. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру между «Оренбургом» и «Ростовом» покажет федеральный канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица группового этапа Кубка России

После двух стартовых туров в группе B «Оренбург» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. «Ростов» занимает второе место, в активе команды Валерия Карпина три очка. В матче 1-го тура оренбуржцы проиграли «Химкам», а затем уступили «Локомотиву». «Ростов» также уступил железнодорожникам, но одержал победу над подмосковными «Химками». Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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