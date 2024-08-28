Полузащитник «Динамо» Мх Крачковский: на матчи со «Спартаком» мотивация не нужна

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский высказался о матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча состоялась вчера, 27 августа. «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0.

«Мы не умеем играть иначе — только выкладываться на все сто процентов. Для нас каждый матч как последний. Не в приоритете выделять какие-то матчи. Мы только что вышли в РПЛ, надо доказывать. На матчи со «Спартаком» мотивация не нужна. Мы выходим и бьёмся в каждом матче», — сказал Крачковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав шесть очков за три игры. «Спартак» (6) занимает второе место.