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Полузащитник «Динамо» Мх Крачковский: на матчи со «Спартаком» мотивация не нужна

Полузащитник «Динамо» Мх Крачковский: на матчи со «Спартаком» мотивация не нужна
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский высказался о матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча состоялась вчера, 27 августа. «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

«Мы не умеем играть иначе — только выкладываться на все сто процентов. Для нас каждый матч как последний. Не в приоритете выделять какие-то матчи. Мы только что вышли в РПЛ, надо доказывать. На матчи со «Спартаком» мотивация не нужна. Мы выходим и бьёмся в каждом матче», — сказал Крачковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав шесть очков за три игры. «Спартак» (6) занимает второе место.

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