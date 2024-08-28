«Пари НН» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру между «Пари НН» и «Краснодаром» покажет федеральный канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева шесть очков. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».