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«Пари НН» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

«Пари НН» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 28 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру между «Пари НН» и «Краснодаром» покажет федеральный канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица группового этапа Кубка России

После двух стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева шесть очков. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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