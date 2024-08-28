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«Динамо» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Динамо» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 28 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру между «Динамо» и «Крыльями Советов» покажет федеральный канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица группового этапа Кубка России

После двух стартовых туров в группе A московское «Динамо» набрало три очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Крылья Советов», в свою очередь, занимают последнее место. Самарцы не набрали ни одного очка. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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