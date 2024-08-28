Александр Бубнов: сейчас нельзя сказать, что «Зенит» на голову всех сильнее

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Акрон» — «Зенит». Тольяттинский клуб одержал победу в серии пенальти — 1:1, 5:4 пен.

«Акрон» провёл очень хорошую игру, а «Зенит» опять сыграл посредственно. Семак сидел, за голову хватался, ему пришлось выпускать после перерыва лидеров: Педро, Сантоса, Клаудиньо. Правда, в роли нападающего действовал Ерохин: видимо, Сергеев приболел, да ещё Мостовой травму получил в первом тайме. Нужно, конечно, усиливать команду, сейчас нельзя сказать, что «Зенит» на голову всех сильнее», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В составе гостей отличился Дмитрий Васильев, за «Акрон» забил Иван Тимошенко, реализовав пенальти.