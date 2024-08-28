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Александр Бубнов: сейчас нельзя сказать, что «Зенит» на голову всех сильнее

Александр Бубнов: сейчас нельзя сказать, что «Зенит» на голову всех сильнее
Сергей Семак
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Акрон» — «Зенит». Тольяттинский клуб одержал победу в серии пенальти — 1:1, 5:4 пен.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

«Акрон» провёл очень хорошую игру, а «Зенит» опять сыграл посредственно. Семак сидел, за голову хватался, ему пришлось выпускать после перерыва лидеров: Педро, Сантоса, Клаудиньо. Правда, в роли нападающего действовал Ерохин: видимо, Сергеев приболел, да ещё Мостовой травму получил в первом тайме. Нужно, конечно, усиливать команду, сейчас нельзя сказать, что «Зенит» на голову всех сильнее», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В составе гостей отличился Дмитрий Васильев, за «Акрон» забил Иван Тимошенко, реализовав пенальти.

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