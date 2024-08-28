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Воспитанник «Зенита» перейдёт из «Торино» в «Эмполи»

Воспитанник «Зенита» перейдёт из «Торино» в «Эмполи»
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Воспитанник «Зенита» и экс-футболист московского «Динамо» Саба Сазонов близок к переходу из «Торино» в «Эмполи», информирует журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, сделка уже находится на завершающей стадии. Сазонов отправится в «Эмполи» на правах аренды с возможностью последующего выкупа. Аренда будет рассчитана на один сезон, а в случае активации опции выкупа стороны подпишут трёхлетний контракт.

В минувшем сезоне Сазонов принял участие в 17 матчах за «Торино» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности защитник провёл на поле 523 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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