Вратарь «Астон Виллы» Мартинес: я никого не оскорбляю, а просто пытаюсь помочь команде

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес не согласен с утверждением, что он является провокатором.

«У каждого свой стиль. Я никогда не пытаюсь завести фанатов соперника, а просто пытаюсь сбавить обороты, когда игра идёт против нас. Но если ты держишь себя в руках и никого не оскорбляешь… Я не ругаюсь и никого не оскорбляю. Я просто пытаюсь помочь своей команде, вот и всё. Я всегда уважаю всех игроков. И никогда не переступаю черту», — приводит слова Мартинеса британское онлайн-издание The Guardian.

Напомним, этим летом голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес подписал новое долгосрочное соглашение с клубом «Астон Вилла». Вратарь, выигравший чемпионат мира — 2022, продлил своё пребывание на «Вилла Парк» до 2029 года. На чемпионате мира Мартинес запомнился своими провокациями соперников во время послематчевых пенальти.