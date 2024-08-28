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Маркиньос объяснил, почему выбрал «Спартак», а не «Локомотив»

Маркиньос объяснил, почему выбрал «Спартак», а не «Локомотив»
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Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос объяснил, почему выбрал вариант перехода в стан красно-белых, имея при этом предложение от «Локомотива». Ранее в СМИ появлялась информация, что «Спартак» выиграл конкуренцию за право подписания бразильца.

— Почему ты выбрал «Спартак», а не «Локомотив»?

— Да, был интерес со стороны «Локомотива», но я предпочёл приехать в «Спартак» и играть тут. Я очень счастлив и уверен, что буду играть больше и лучше.

— Станкович сыграл ключевую роль в твоём решении?

— Да. Но я понимал, что «Спартак» — великий клуб. Поэтому, когда я получил предложение, особо не думал, — приводит слова Маркиньоса «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне Маркиньос выступал в составе венгерского «Ференцвароша». В составе «Спартака» 24-летний бразилец уже успел провести шесть матчей.

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