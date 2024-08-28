Бубнов: «Спартак» спустили с небес на землю, чтобы не зазнавались после ничьей с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Встреча состоялась вчера, 27 августа. «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Гамид Агаларов.

«Мне этот матч напоминал игру красно-белых с «Ахматом» в чемпионате. Махачкала как под копирку сыграла, освоила учебное пособие, как играть против «Спартака». Три центральных защитника, два опорных полузащитника, всего семь обороняющихся игроков — все зоны закрыты. При потере мяча все переходят на свою половину поля, при стандартах все в штрафной. И обязательное условие — вратарь должен не просто хорошо стоять, а творить чудеса, что Волк и делал.

Самое смешное, что «Спартак» с таким преимуществом, с таким количеством голевых моментов мог 0:3 проиграть! У Зиновича был шанс забить из вратарской, ударил в Селихова, потом по пустым воротам пробили со своей половины поля. Если бы проиграли 0:3, вообще бы комедия была. Станкович и без того с ума сходил, орал на всех. Но ничего, в Кубке у них есть уже две победы, они пройдут дальше, а так спустили их немного с небес на землю, чтобы слишком не зазнавались после ничьей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге», — приводит слова Бубнова Sportbox.