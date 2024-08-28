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«Атлетико» Мадрид представил третий комплект формы

«Атлетико» Мадрид представил третий комплект формы
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Мадридский «Атлетико» на официальном сайте презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2024/2025.

«Дизайн комплекта формы отличается своей динамичностью, отражённой в современных штрихах различных оттенков синего, как более светлых, так и более тёмных, чем преобладающий глубокий тёмно-синий.

На футболке также имеется инновационное вращение культового логотипа Nike Swoosh на верхней части груди, а также важный символ нашей истории: трезубец Нептуна. Комплект формы воплощает дух девиза Together We Rise («Вместе мы поднимаемся»), который соответствует сути нашего клуба, всегда готового без страха принимать новые вызовы», — написано в заявлении клуба.

«Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала четыре очка за две игры.

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