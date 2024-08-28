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«Урал» объявил о переходе хорватского нападающего

«Урал» объявил о переходе хорватского нападающего
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Хорватский нападающий Мартин Секулич стал игроком екатеринбургского «Урала». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что игрок будет выступать за «Урал» под 17-м номером.

«Мартин родился в Загребе. В родном городе он и начал заниматься футболом. До лета 2022 года играл за разные клубы Хорватии, а затем переехал в Болгарию, где до сегодняшнего момента выступал за местный «Ботев». В составе этого клуба наш новичок в прошлом сезоне выиграл Кубок Болгарии, забив один из мячей в финале. А в нынешнем сезоне Мартин принял участие в матчах квалификации Лиги Европы. Всего на счету хорватского футболиста за болгарскую команду 72 официальные игры, в которых он забил 16 мячей.

Рады видеть Мартина в нашем клубе и желаем много голов за «Урал»!» — написано в заявлении клуба.

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