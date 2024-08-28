Мостовой: «Спартаку» не хватает высокого нападающего. Вы понимаете, о ком я говорю?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что московскому «Спартаку» не хватает нападающего Александра Соболева, которого нынешний тренерский штаб отстранил от основной команды за демонстративное желание перейти в «Зенит». По мнению Мостового, футбол красно-белых часто построен на длинных забросах на высокорослого нападающего — эту роль в составе отыгрывал именно Соболев.

«Я всё сказал после 1-го тура. «Спартак» играет нормально. Они что, заслуживали поражения с Махачкалой? Конечно, нет. Во втором тайме давили так, что… Знаю, что многим подсказываю, но втором тайме, когда зажали соперника, бросалось в глаза, что не хватает высокого нападающего. Вы понимаете, о ком я говорю, да?

Подачи делают, а кому там бороться? В том году «Спартак» много матчей выигрывал в конце, когда стоит Соболев, швырнули туда мяч и всё. Это к слову о красивом футболе. Какой красивый? Долбанул на 50 метров вперёд, кто-то скинул, удар, гол. Тем более в конце, когда 10 человек соперника стоят защищаются», — приводит слова Мостового интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее СМИ писали, что «Зенит» интересуется Александром Соболевым, но не может договориться со «Спартаком» по сумме трансфера. После этих слухов сине-бело-голубые уже успели подписать нового фоврарда — аргентинца Лусиано Гонду.