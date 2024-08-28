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«Не жду его возвращения». Александр Мостовой высказался о ситуации Соболева в «Спартаке»

«Не жду его возвращения». Александр Мостовой высказался о ситуации Соболева в «Спартаке»
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о ситуации нападающего «Спартака» Александра Соболева, которого отстранили от основной команды красно-белых за стремление перейти в «Зенит». Мостовой признался, что не ждёт возвращения Соболева в основную обойму «Спартака», но хочет узнать, что клуб собирается делать в сложившейся ситуации.

— Ждёте возвращения Соболева в «Спартак»?

— Не жду. Хочу узнать, где он и что вообще с ним. Кто-нибудь выйдет из «Спартака» и скажет, в чём проблема?

— Его исключили из состава, человек, как пишут, хочет в «Зенит».

— Но «Зенит» подписал уже другого парня, аргентинца. А у Соболева ещё контракт со «Спартаком». Что ему делать, разрывать контракт? Куда его продадут? В аренду только и всё. Только так, — приводит слова Мостового интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее СМИ писали, что «Зенит» интересуется Александром Соболевым, но не может договориться со «Спартаком» по сумме трансфера. После этих слухов сине-бело-голубые уже успели подписать нового форварда — аргентинца Лусиано Гонду.

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