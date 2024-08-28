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Гордюшенко: Чалов правильно сделал, уйдя в ПАОК, его смело можно назвать легендой ЦСКА

Гордюшенко: Чалов правильно сделал, уйдя в ПАОК, его смело можно назвать легендой ЦСКА
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Астемир Гордюшенко высказался о переходе Фёдора Чалова из стана армейцев в греческий ПАОК. По его мнению, решение форварда перебраться в европейский чемпионат является абсолютно правильным, ведь в России он уже и так всего добился.

«Чал принял правильное решение, уйдя в ПАОК. Всё-таки в России он всего добился, и его можно смело называть легендой ЦСКА. Возраст ещё позволяет уехать, и он может заявить о себе в Европе. Надеюсь, у него всё получится в ПАОКе. В «Базеле» Федя показал себя достойно. Я думаю, что он проявит себя в ПАОКе и перейдёт в топ-клуб Европы. ПАОК — это трамплин», — сказал Гордюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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