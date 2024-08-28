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Гордюшенко: помню Тамика Мусаева в школе ЦСКА маленьким и скромненьким, а теперь — машина

Гордюшенко: помню Тамика Мусаева в школе ЦСКА маленьким и скромненьким, а теперь — машина
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Астемир Гордюшенко высказался о нападающем армейцев Тамерлане Мусаеве.

«Конечно, для ЦСКА Чалов — большая потеря. Чал — легенда ЦСКА! Хотя Тамерлан Мусаев очень достойно выглядит и хорошо подменяет Фёдора. Тамик молодец и большой работяга, воспитанник клуба. Я его помню ещё по интернату ЦСКА совсем маленьким и скромненьким. А сейчас Мусаев вырос в машину и серьёзно возмужал. Своей работоспособностью он доказал, что может играть и конкурировать на таком высоком уровне.

Я считаю, что Тамик заслуженно попал в расширенный список сборной России. Он большой молодец, ему за всё воздалось», — сказал Гордюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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