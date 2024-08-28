Александр Тарханов: игра у «Зенита» не ладится — у команды спад

Российский тренер Александр Тарханов высказался о матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Акрон» — «Зенит» (1:1, 5:4 пен.).

«Зенит» хорошо стартовал, но сейчас у команды какой-то спад. На команду влияют травмы основных футболистов. В целом игра у «Зенита» как-то не ладится, хотя команда в матче с «Акроном» имела преимущество. Семак после матча заявил, что у команды были моменты. Но чтобы выигрывать, надо забивать.

Если бы «Акрон» обыграл «Зенит» в матче на вылет, то это было бы очень хорошо. Но обыграть лидера — всегда плюс, появляется вдохновение. На групповом этапе у каждого клуба есть ещё три игры. «Зенит» по-любому пройдёт дальше в Кубке России», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.