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Александр Тарханов: игра у «Зенита» не ладится — у команды спад

Александр Тарханов: игра у «Зенита» не ладится — у команды спад
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Акрон» — «Зенит» (1:1, 5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

«Зенит» хорошо стартовал, но сейчас у команды какой-то спад. На команду влияют травмы основных футболистов. В целом игра у «Зенита» как-то не ладится, хотя команда в матче с «Акроном» имела преимущество. Семак после матча заявил, что у команды были моменты. Но чтобы выигрывать, надо забивать.

Если бы «Акрон» обыграл «Зенит» в матче на вылет, то это было бы очень хорошо. Но обыграть лидера — всегда плюс, появляется вдохновение. На групповом этапе у каждого клуба есть ещё три игры. «Зенит» по-любому пройдёт дальше в Кубке России», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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