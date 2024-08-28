Колыванов: в моменте с пенальти Хлусевич допустил детскую ошибку

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».

«Спартак» играл не в плохой футбол. Но команда пропустила на 14‑й минуте. Хлусевич? В моменте с пенальти он допустил детскую ошибку. Зачем так долго держать соперника за футболку?» — заявил Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Динамо» Махачкала состоялся накануне, 27 августа. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0. На 14-й минуте нападающий махачкалинской команды Гамид Агаларов открыл счёт во встрече, реализовав 11-метровый удар. Этот гол стал единственным в матче. После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).