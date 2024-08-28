Матвей Сафонов приедет в сборную России на сентябрьские матчи с Вьетнамом и Таиландом

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов войдёт в окончательный список сборной России на игры с Вьетнамом и Таиландом. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Сафонов согласился приехать в расположение национальной команды, несмотря на недавний переход в «ПСЖ». Однако для этого голкипер, как и полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев (если он войдёт в окончательный список), преодолеет суммарно около 20 тыс. километров по маршруту Париж — Москва (с пересадкой), Москва — Ханой, Ханой — Москва и Москва — Париж (с пересадкой).

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.