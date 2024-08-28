«Оренбург» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 15:00
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Сегодня, 28 августа, в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Оренбург» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала три очка за два матча. «Оренбург» (0) находится на последней, четвёртой строчке. Турнирную таблицу группы В возглавляет московский «Локомотив» (6).
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).
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